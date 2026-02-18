Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan'ın tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın başlaması öncesinde sosyal medyada bir mesaj paylaştı.
- Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diledi.
- Müslümanlar, teravih namazıyla Ramazan ayına başlayacak.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan'ın başlamasına saatler kaldı.
On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı, bu gece kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.
Geri sayım başlarken yurdun dört bir yanını heyecan sardı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAMAZAN PAYLAŞIMI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayını kutladı.
"TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.
Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum.
Hayırlı Ramazanlar…