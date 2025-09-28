Bilecik’te bakımsız üst geçit tehlike saçıyor

Bilecik’te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında yer alan üst geçit bakımsızlıktan adeta çürürken, kopan kaplamaları tehlike yaratıyor.

Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerini birbirine bağlayan üst geçidin bazı kaplamaları yerinden çıkmış durumda.

VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEPKİ

Vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Parçaların üzerilerine düşmesinden korktuklarını söyleyen vatandaşlar "Belediyenin bir an önce bu konuya el atmasını istiyoruz. Üst geçit gerçekten tehlike saçıyor ve biz her an bir kazaya maruz kalabiliriz." dedi.