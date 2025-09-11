Bilgi Üniversitesi kapatılacak mı? YÖK'ten açıklama...

Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu.

Şirket yöneticilerine kara para aklama, kaçakçılık ve suç örgütü kurma suçlamaları yöneltildi.

Şirketler arasında yer alan "Bilgi Üniversitesi" ise öğrenci ve akademisyenlerin merak konusu oldu.

Gündeme gelen "Bilgi Üniversitesi kapatılacak mı, eğitim devam edecek mi" soruları ise YÖK ile yanıt buldu.

BİLGİ ÜNİ KAPATILACAK MI

Yükseköğretim Kurulu, hakları TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz süreceği kaydedildi.

YÖK açıklamasında, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.