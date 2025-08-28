Binali Yıldırım: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Terörsüz Türkiye projesinin gerçek olması için ülke son viraja girdi.

PKK kendini lağvettiğini ilan etti, sembolik törenle silahlar ateşe verildi.

Tarihi çağrılarla başlayan süreçte konu TBMM gündemine taşındı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli kesimlerin temsilcilerini dinlemeye devam eden komisyon bugün TBMM eski başkanlarını dinledi.

TBMM eski Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da komisyonda mesajlar verdi.

"VATANDAŞLIK TANIMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR"

En dikkat çekici mesajı vatandaşlık tanımı kapsamında olan Yıldırım, Anayasa'daki vatandaşlık tanımını yeniden tartışmaya açtı.

Yıldırım şunları söyledi:

"Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir. Etnik kimlik esasına dayalı değil eşitliğe dayalı bir tanım olmalıdır.

Etnik kimlik esasına dayalı değil eşitliğe dayalı bir tanım olmalı. Bu değişiklik üniter yapımızı bozacak diye algılanmamalı. Birleştirici ve bütünleştirici adımlar atmalıyız.

"KÜRTLER DE TÜRKLER DE ASLİ UNSURDUR"

Terörün olduğu yerde yatırım yapamazsınız. Kalkınmada ilerleyemezsiniz. Kürtler de, Türkler de bu milletin asıl unsurudur.

Kürtlerin de, Türklerin de tek sorunu terördür. Cumhuriyet nasıl birlikte kurulduysa, nasıl aynı bayrak altında omuz omuza verdiysek, bugün de hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış hissetmemelidir.

Yeni ve sivil bir anayasanın gerekliliğinin altını çizmek isterim."

BİNALİ YILDIRIM'IN İKİNCİ VATANDAŞLIK TANIMI ÇAĞRISI

Terörsüz Türkiye adımlarının yeni yeni atıldığı günlerde Hukuki Araştırmalar Derneği'nin (HUDER) hazırladığı, Yeni Anayasa Buluşmaları programına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada da benzer ifadeler kullanarak Anayasa'nın vatandaşlık tanımını tartışmaya açmıştı.

ANAYASA MADDE 66

Anayasa'nın 66. maddesindeki, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." ifadesi cumhuriyet tarihinde üzerinde en çok tartışma yaşanan konulardan biri olarak dikkat çekiyor.