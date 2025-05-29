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Haber Merkezi

Bingöl ve Adana sallandı..

Bingöl'de merkez üssü Kiğı ilçesi olan depremin şiddeti 4.3 olarak açıklandı..

YERİN 13 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Bingöl'de saat 20.14'te hissedilen depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ölçüldü.

Deprem, Bingöl ve çevre illerde hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı.

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BİTLİS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Geçmiş olsun Kiğı. İlçemizde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir.

ADANA'DA DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bingöl'ün ardından Adana'da da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 20.32'de hissedilen depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ölçüldü.