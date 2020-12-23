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    Bir 'ohh ohh' da Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ele geçirilen uyuşturuculara "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu'ya destek verdi.
    • İHA
    • 23.12.2020 - 19:40
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    Bir 'ohh ohh' da Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden

    Balıkesir'de yapılan operasyonda 1 kilo 104 gram esrar maddesi, 0,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken bu bağlamda yakalanan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp gözaltına alındı.

    SOYLU'YA BİR DESTEK DE BALIKESİR EMNİYETİ'NDEN

    Ele geçirilen uyuşturucuları sergileyen İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucularla "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu'ya destek vermeyi de unutmadı.

    İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam edeceğini bildirdi.

    Bir ohh ohh da Balıkesir Emniyet Müdürlüğü nden #1

    NE OLMUŞTU?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

    Süleyman Soylu'dan HDP'ye: Sizin haysiyetiniz yok- İZLE

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