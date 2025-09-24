Birleşmiş Milletler'deki Gazze zirvesinin sonuç bildirgesi paylaşıldı

80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Gazze zirvesine Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katılmıştı.

Zirveye katılan Müslüman liderlerin açıklamasında Gazze'de zorla yerinden edilmeye karşı ortak tutum yinelenerek savaşın sona erdirilmesinin altı çizildi.

Liderler açıklamanın devamında şunları kaydetti:

Amerika Birleşik Devletleri ile sekiz Arap devleti ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletin liderlerinin katıldığı çok taraflı bir zirve, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası marjında, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenmiştir. Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Başkan Trump ile Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ev sahipliği yapmış, toplantıya ayrıca Ürdün Haşimi Krallığı Kralı II. Abdullah bin Hüseyin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Mısır Arap Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kemal Madbouly, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud katılmışlardır. Toplantıda, Arap/İİT devletlerinin liderleri, bu önemli toplantıyı düzenlediği için Başkan Trump’a teşekkürlerini sunmuşlardır.

ACİL ATEŞKES VURGUSU

Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz durum, insani felaket ve yüksek can kayıpları, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçları ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. Zorla yerinden edilmenin reddedilmesi ve ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki ortak tutum yinelenmiştir. Liderler, savaşı sona erdirme ve acilen bir ateşkese ulaşma gereğini vurgulamış; bunun hem rehinelerin serbest bırakılması hem de yeterli insani yardımın girişini sağlaması gerektiğini, bunun da adil ve kalıcı barışa giden ilk adım olduğunu belirtmişlerdir.

BİRLİKTE ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ