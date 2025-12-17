İsrail basını: Türkiye'nin olmadığı masada karar çıkmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin davet edilmediği Gazze konulu toplantının, sanıldığı gibi kritik bir zirve olmadığı ifade edildi.

The Jerusalem Post'a göre söz konusu toplantıda herhangi bir karar alınmayacak, yalnızca sınırlı düzeyde temaslarla geçecek.

"TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI MASADA KARAR ÇIKMAYACAK"

Gazeteye konuşan kaynaklara göre söz konusu toplantı, üst düzey zirve niteliği taşımıyor ve kritik kararların alınacağı bir platform değil.

Türkiye'nin dışlanmasına yönelik tartışmalara cevap veren kaynaklar, "Türkiye'nin olmadığı masada karar çıkmayacak." ifadesini kullandı.

KARAR YOK, YETKİ YOK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çevrelerinin iddialarının aksine toplantıda bağlayıcı hiçbir karar çıkmayacağını vurgulayan kaynaklar, görüşmelerin yalnızca istişareyle sınırlı kalacağı, sahadaki dengeleri etkileyecek bir sonuç belirlenmeyeceğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı da dahil üst düzey askeri ve siyasi yetkililer de katılmadığı toplantı, uluslararası güvenlik mimarisi açısından da çok kısıtlı bir ağırlığa sahip.

"TÜRKİYE’NİN DIŞARIDA KALMASI TESADÜF DEĞİL"

Haberde, Türkiye'nin Katar'da düzenlenen Uluslararası Barış Gücü görüşmelerine davet edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıya 45 ülkeden temsilci çağrılırken İsrail'in, Türkiye'nin muhtemel barış gücünde yer almasına izin vermeyeceğini açıkça dile getirmeye devam ettiği hatırlatıldı.