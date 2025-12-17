Abone ol: Google News

Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te, 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 05:33
  • Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem, 7.41 km derinlikte olup çevre illerden de hissedildi.
  • İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Hatay'dan geldi.

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 04.15'te merkez üssü Hassa ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

