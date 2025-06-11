İHA
Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Gölbaşı Ortaokulu’nda, derste fenalaşan bir öğrenci, öğretmeninin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, kısa sürede nefes almakta zorlanmaya başladı.
HEIMLICH MANEVRASIYLA HAYATA DÖNDÜ
Olayı fark eden öğretmen Süleyman Yalın, panik yapmadan saniyeler içinde Heimlich manevrası uyguladı.
Başarılı müdahale sayesinde öğrenci tekrar nefes aldı.
O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖĞRETMENE 'KAHRAMAN' İLAN EDİLDİ
Okulda büyük takdir toplayan Yalın’a, öğrenciler ve veliler “kahraman” yakıştırması yaptı.
Sağlık durumu iyi olan öğrenci tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, öğretmenin soğukkanlı davranışı eğitimin hayat kurtaran yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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