İstanbul'da seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim

İstanbul Valiliği, yeni bir genelge yayımladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir genelge yayımladı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgede, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılması ve “gıda konusunda sıfır tolerans” ilkesinin esas alınması istendi.

"TÜM KURALLARA UYULMASI ZORUNLU"

Genelgede, gıda güvenliğine ilişkin yetki ve sorumlulukların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Belediye Kanunu ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde belirlendiği hatırlatılarak, gıda işletmelerinin birincil üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymasının zorunlu olduğu vurgulandı.

SEYYAR SATICILARA SIKI DENETİM

Genelgeye göre, seyyar satış araçlarına yalnızca belediyeler tarafından yapılacak titiz incelemeler sonucunda izin belgesi verilecek.

İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecek, izin verilen araçlar ise gıda güvenilirliği açısından sürekli takip edilecek.

İŞLETMELERE KAMERA ZORUNLULUĞU

Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması da genelgede yer alan düzenlemeler arasında.

Kamera kayıtlarının en az 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunlu olacak.

İLAÇLAMA FİRMALARI

İlaçlama hizmeti veren firmalar ile ilaçlama yapılan işletmeler denetlenecek.

Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmesi halinde, il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılacak; gerekli görülmesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.

Olası bir gıda zehirlenmesi vakasında ise Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi’nden (GAMER) sorumlu vali yardımcısının başkanlığında ilgili kurumlar arasında hızlı koordinasyon sağlanacak.

MÜHÜRLENEN İŞLETMELERE CEZA

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmeler mühürlenecek ve kolluk birimlerine bildirilecek.

Mührün bozulması veya işletmenin izinsiz faaliyetine devam etmesi halinde, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Vali Davut Gül, genelgede ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan denetimlerin artırılmasını, kurumlar arası eş güdümün sağlanmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.