BM yetkilisi: Bugün, Gazze'de insanlar hayatta kalamıyor

AA

İsrail'in Gazze'ye saldırılar sürüyor...

Bu saldırılar sonucunda kentte, yetersiz sağlık hizmetleri ve açlık gibi sorunlar baş gösterdi.

İsrail'in, Gazze'ye gıda yardımlarını engellemesi nedeniyle de kentte gıda stokları tükenmek üzere.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Jonathan Whittall, açıklamalarda bulundu.

BM'nin "UN News" sitesindeki haberine göre, Whittall, Gazze'de gazetecilere mülakat verdi.

"GAZZE'DE GELECEK GÜNLER KRİTİK OLACAK"

Whittall, "Gazze'de gelecek günler kritik olacak. Bugün, Gazze'de insanlar hayatta kalamıyor. Bombalar ve mermilerle öldürülmeyenler yavaşça ölüyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de insani yardım kuruluşlarının, tedarik hatlarının yok olması nedeniyle sivillerin artan ihtiyaçları karşılayamadığını aktaran Whittall, hastanelerin yetersiz kaldığını, tıbbi malzemelerin de tükenmek üzere olduğunu kaydetti.

"GAZZE'DE HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Whittall, yerinden edilen ailelerin barınacak yerinin kalmadığına dikkati çekerek, katı atıkların sokaklarda biriktiğini, temizlemek için malzeme olmadığını da belirtti.

Yakıt olmadan kurtarma çalışmalarının "imkansız olduğunu", okulların yıkıldığını ya da kullanılamaz halde olduğunun altını çizen Whittall, "Gazze'de bugün hiçbir yer güvenli değil." şeklinde konuştu.

"SINIR TANINMAYAN BİR SAVAŞTA ÖLDÜRÜLÜYORUZ"

Gazze'deki durumun savaşa dahi benzemediğini vurgulayan Whittall, "Siviller gibi insani yardım personeli, ilk yardım ekipleri ve gazeteciler de korunmalı ancak sınır tanımayan bir savaşta öldürülüyoruz." diye konuştu.

"İNSANİ YARDIMDAN YOKSUN BIRAKMAK MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Whittall, "Gazze'deki insanlar bana bunun, gazeteciler tarafından her gün kayıt altına alınarak Filistinlilerin hayatının herkesin gözü önünde, apaçık kasıtlı olarak yok edilmesi gibi hissettirdiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

İnsani yardımın engellenmesinin silah olarak kullanıldığına dikkati çeken Whittall, "İnsani yardımdan yoksun bırakmak meşrulaştırılamaz ve bu asla silah olarak kullanılmamalı." dedi.

Whittall, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

GAZZE'DE YETERSİZ BESLENME HIZLA ARTIYOR

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde muayene edilen yaklaşık 1300 çocuğun 80'inde akut yetersiz beslenme görüldüğü kaydedilmişti.

Açıklamada, Gazze'de gıdanın ciddi oranda azaldığı, özellikle çocuklarda yetersiz beslenmenin hızlı artış gösterdiği vurgulanmıştı.