Murat Kurum: Aidatlardaki haksız artışa her türlü yaptırımı milletimiz adına uygulayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de düzenlenen "5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi"nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Kurum, site ve tesis yönetimi sektörünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, bu başarının sektör çalışanlarının gayret ve özverisiyle gerçekleştiğini ifade etti.

"İNSANIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ"

İstanbul'da gerçekleştirilen 4. Zirve'de "Tesis yönetimi, ülkemiz için yeni bir sektör olmasına rağmen hızla büyüyecek bir sektördür." dediğini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

Tesis yönetimi, bundan 30 yıl önce, sadece alışveriş merkezleri ve plazaların bir bölümünde yapılıyordu. Bugün şehirlerimizin dört bir yanına yayılarak milletimiz tarafından aranan bir sektör konumuna erişti. Özet olarak, insanımızın yaşam kalitesini arttırıyor, her yaştan insanımızın beklentilerine cevap veriyorsunuz.



Evimizi, bahçemizi, güvenliğimizi birer emanet olarak yüklenmek için çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunların yanında istihdam oluşturuyor, ekonomimize de bu manada katkı sunuyorsunuz. Bakanlık olarak, 'Böylesi kıymetli işler yapan bir sektörün kurumsal ve yasal bir zemine kavuşması şarttır.' dedik ve bunun için gereken adımları attık.

"YÖNETİM HİZMETİ VEREN TÜM ŞİRKETLERİN SAYISINI, KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Bakan Kurum, bu kapsamda Bakanlık bünyesinde 'Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü kurduklarını belirterek şu sözleri kullandı:

İnşallah yeni yasama yılında hayata geçecek yasal düzenlemeyle birlikte 941 bin adet yapı ve buralarda yaşayan 20 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz.



Yasa çıktığında yönetim hizmeti veren tüm şirketlerin sayısını, kalitesini artıracağız.

"TÜM SEKTÖRÜ 7 GÜN 24 SAAT TAKİP EDECEĞİZ"

Site yönetimi hizmeti veren şirketleri sınıflandıracak ve yetkilendireceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

Tüm sektörü 7 gün 24 saat esasıyla takip edecek ve denetim sistemimizi kuracağız. Tüm yönetimleri, yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Sadece site yönetimleriyle değil vatandaşımızla da doğrudan temas halinde olacağız. Sitede oturan vatandaşımızın bir şikayeti varsa bizden denetim talep edebilecek, biz de hemen harekete geçeceğiz.



Şunun altını önemle çiziyorum: Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden, çalışan ve emek veren yönetimleri teşvik edeceğiz, yanlarında olacağız ama yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlar olursa da buna ilişkin her türlü yaptırımı millet adına uygulayacağız.

"TÜRKİYE GENELİNDE AİDATLARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜŞÜREREK İNSANIMIZA DESTEK OLALIM"

Bakan Kurum, vatandaşların beklentisi olan aidat meselesine dair özel hassasiyet beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

Öyle şeyler duyuyoruz ki inanın milletimiz adına çok üzülüyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Vatandaşımız, siteden bir ev satın almış, taksitle ödüyor. Eve girince karşısına çıkan aidat miktarı, evinin taksitinden yüksek çıkıyor.



Bu olmaz, bu hakka uymaz, hukuka uymaz. Bu uygulamaları gözden geçirelim, bulalım, gerekli uygulamaları yapalım. Türkiye genelinde aidatları mümkün olduğunca düşürerek vatandaşımızın sırtından yükü alalım, insanımıza destek olalım.

"TÜRK'ÜN BİNLERCE YILLIK KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Büyük sitelerde örfü, adetleri, gelenekleri canlı tutacak, komşuluk ilişkilerini, mahalle kültürünü ayakta tutacak adımlar atılması gerektiğini belirten Murat Kurum, şunları kaydetti:

Biz, Türk'üz. Biz hiçbir yerde, maneviyatımızı hiçe sayan o sitelerin o soğuk kültürünü istemiyoruz. Biz, olduğumuz her yerde Türk'ün binlerce yıllık kültürünü yaşamak istiyoruz. Bu yolda sizlerden yoğun gayret bekliyoruz ve sürecin en yakın takipçisi olacağımızı da buradan milletimize beyan ediyoruz.

"TÜM İDARİ SÜREÇLERİ DİJİTALLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Kurum, Kovid-19 salgınına atıfta bulunarak şunları anlattı:

Pandemi, çok net bir şekilde gösterdi ki dijital çözümlerle desteklenmiş yaşam alanları kurmak, artık bir tercih değil tam aksine bir mecburiyettir. Bu çerçevede sektörümüzü teknolojiyle buluşturmak için çok önemli bir adım attık. Bu konuda da müjde vermek istiyorum.



Sektörün tüm çalışmalarını dijital ortamda etkin biçimde yürütebileceğimiz elektronik yazılım sistemimizi en kısa süre içerisinde kuruyoruz. Bundan böyle tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz, veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendireceğiz, hep birlikte hizmet hızını artıracak, insanımızın hayır duasını kazanacak işlere imza atacağız.

Binalarda aidatların düşürülmesi, sitelerde komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Kurum, "30 yıl önceki klasik apartman yönetiminden bugünkü modern site yönetimine geçtiğimiz sürecin lokomotifi, Türkiye'nin yaptığı devasa yatırımlardır." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN KÜÇÜK BİRİKİMLERLE BÜYÜK HAYALLERE ULAŞMASINI SAĞLIYORUZ"

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

Daha 2 gün önce, konut alımında yeni bir dönemi başlatacak Gayrimenkul Sertifikası Projemizi İstanbul'dan ilan ettik. Hakikaten milletimizin büyük ilgisini gördü. Bu sistemle vatandaşımızın, küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlıyoruz.



Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmalarının önünü açıyoruz. Vatandaşımız Borsa İstanbul üzerinden alınacak sertifikaları biriktirdikçe projeden ev sahibi olabilecek ya da birikimlerini nakde çevirerek gelir elde edebilecek.

"BUGÜNE KADAR TAM 1 MİLYON 673 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ"

Bunu yaparken sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilecek, tapuya isimlerini yazdırabilecek. Gayrimenkul sertifikasıyla peşinatı, birikimi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için bir imkan tanıyoruz. Bizim en son projemiz olarak bu proje sahnedeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti, bu nitelikli projeye gelene kadar konut sektöründe nice devrimlere imza attı.



Açık söylüyorum, 'Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak.' iddiasını ortaya koyan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kapsamda 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleriyle, 'İlk Evim' Projesi'yle, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla vatandaşlarına her sene yeni bir atılımla destek olabilen tek ülke Türkiye'dir.



Bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut bu kapsamda inşa edildi. TOKİ ile Emlak Konut ile bu projeleri gerçekleştirdik ve 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza güvenli yaşam alanları sunduk.

"DEPREM BÖLGESİNDE GÜNDE 550, SAATE 23 KONUT İNŞA EDİYORUZ"

Kentsel dönüşümde tüm Türkiye'de 3,9 milyon konutu yenilediklerini, milyonlarca vatandaşı yeni yuvalarına kavuşturduklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

6 Şubat 2023'te yaşanan böylesi büyük bir afetin altından inanın Türkiye'den ve Türk milletinden başkası kalkamazdı. Bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa eden bir devletimiz var.



Bu projelerde 200 bin emekçi, işçi, mimar, mühendis kardeşimle, afetzede evlatları evlerine 1 saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. O devletin arkasında da dualarıyla, destekleriyle koca bir millet var. O büyük güçlü 86 milyon Türkiye ailesi var.

"EVİNE KAVUŞMAYANA TEK BİR DEPREMZEDE KARDEŞİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kurum, deprem bölgesinde 250 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Söz verdiğimiz gibi, daha önce sözlerimizin peşinden kararlılıkla gittiğimiz gibi şimdi sırada yıl sonuna kadar tamamlayacağımız 203 bin yuvamız var. İnşallah 2026 gelmeden, evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.



Söz verdiğimiz gibi bu projelerimizi de orada bizi bekleyen, hayır dualarıyla yolumuzu gözleyen depremzede kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz.

"BİTİRDİĞİMİZ 500 BİN KONUTLA KİRA FİYATLARININ DA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ"

Üretimden taviz vermeyeceklerini, vizyonu ve umudu diri tutacaklarını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Geleceğimize meçhule giden bir gemi gibi savrularak gitmeyeceğiz, tam aksine geleceği bugünden düşünen, planlayan ve uygulayan olacağız. Bizim derdimiz de gayemiz de sizden beklentimiz de budur. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız Türkiye Yüzyılı vizyonu işte tam da bu kararlılığın adıdır.

Türkiye Yüzyılı, evlatlarımıza güzel şehirler, mutlu yaşam alanları kazandırma davasıdır. Bu noktada, yıl sonunda 81 ilde başlatacağımız yeni sosyal konut hamlesi çok kritik önemdedir. Çok net söylüyorum, Türkiye'de kira fiyatını da konut fiyatını da düşürecek olan irade işte bu iradedir.

Göreceksiniz yıl sonunda deprem bölgesinde bitirdiğimiz 500 bin konutla, yeni sosyal konut projelerimizle, kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte o kira artışlarının düştüğünü, milletimizin sırtından büyük bir yükün alındığını, artık dar gelirli vatandaşlarımızın çok daha rahat bir şekilde konuta erişebildiğini, evi olmayan gençlerimizin, yeni evlenecek hayata ümitle bakacak vatandaşlarımızın ev sahibi olabileceği büyük kampanyaları yapmaya devam edeceğiz."

Programa Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, bürokratlar ve dernek üyeleri katıldı.