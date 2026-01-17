Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze daveti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de yeni aşamaya geçildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze için oluşturacağı yeni "Barış Kurulu"nun üyelerinin isimlerini açıkladı.

Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek amacıyla oluşturulan kurulda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor.

Bugün ise yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

TRUMP'TAN GAZZE DAVETİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet edildiğini açıkladı. Duran, davetin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldığını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN 2803 SAYILI KARAR

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

GAZZE İÇİN BARIŞ KURULU KURULUYOR

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A KURUCU ÜYELİK DAVETİ

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."