BM'den İsrail'in işgali kararına tepki

İsrail, Gazze'yi işgal planını onayladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını onaylanmasının ardından Birleşmiş Milletler, tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

"KINIYORUZ"

Dujarric, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletme ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayırma kararı hakkındaki soruya, "Bu kararı, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve BM kararlarına aykırı olarak görüyor ve kınıyoruz." yanıtını verdi.

BM'nin Filistinlilerden gasbedilen topraklardaki yerleşim yerleri hakkındaki duruşunun değişmediğini belirten Dujarric, bu kararların, "Filistin'de iki devletli çözüm planının sonunu getireceğini" vurguladı.

Dujarric, "İsrail hükümetini, tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ne" nihai onayı vermişti.

İsrail planlama kurulunun onayladığı plan kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi Ma'ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilecek.

E1 PORJESİ

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.