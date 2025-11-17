Abone ol: Google News

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih'te kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan böcek ailesinde anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybederken olaya ilişkin 4 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 20:59
  • İstanbul Fatih'te otelde kalan Böcek ailesi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve dört aile bireyi hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
  • Şüpheliler lokumcu, midyeci, kokoreççi ve bir kafe sahibidir.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada baba Servet Böcek'in de hayatını kaybettiği açıklandı. 

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoreççi E.E ve bir kafe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

4 TUTUKLAMA 

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.

