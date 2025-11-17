Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika haberi...

Almanya'dan İstanbul'a gelen Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada baba Servet Böcek'in de hayatını kaybettiği açıklandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoreççi E.E ve bir kafe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.