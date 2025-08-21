Böcek ailesinin rüşvet ve uyuşturucu trafiği dosyaya girdi

CHP'li belediyelerin yolsuzlukları tek tek gün yüzüne çıkıyor.

Bu süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma da devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

BÖCEK'İN OĞLU DA TUTUKLANDI

Bu süreçte daha sonra Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek de gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Böcek, savcılıkta yaklaşık 3 saat süren sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Böcek, hakimlikçe “rüşvet alma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerini aklama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçtiği değerlendirilen 1 saat 17 dakikalık ses kaydı da yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

Kayıtlarda tarafların milyon dolarlık mal paylaşımı üzerinden boşanma pazarlığı yaptığı ve uyuşturucu iddialarının gündeme geldiği dikkat çekti.

"RÜŞVET PARASINDAN ZARAR ETTİM"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçtiği öne sürülen tapelere göre, tarafların villa ve daireler üzerinden milyonluk pazarlıklar yaptığı ortaya çıktı.

Kerimoğlu’nun ısrarlı talepleri nedeniyle Böcek’in rüşvet paralarını erkenden ödemek zorunda kaldığı, bu yüzden de ciddi zarara uğradığını bizzat kendisinin itiraf ettiği kayıtlara geçti.

Görüşmede Gökhan Böcek’in, “Sana vereceğim parayı 100 milyona çıkartacağım” sözleri üzerine Kerimoğlu’nun, “Niye? Gönlünden mi koptu?” dediği, Böcek’in ise “Hayır. Ev değil, para da verebilirsin demedin mi arkadaşım?” yanıtını verdiği dosyaya yansıdı.

Pazarlığın ilerleyen dakikalarında ise rüşvetle bağlantılı dikkat çekici ifadeler yer aldı. Böcek, “Zaten hepsini hesapladığımızda 7-8 milyon doları buluyordu, onu bulduracağım. Bütün evlerle şeyi…” sözlerinin ardından öfkesini gizleyemeyerek, “Şimdi 60 milyon para… Senin yüzünden zarar ettim!” diyerek erken istenen rüşvet paraları nedeniyle uğradığı kaybı açıkça dile getirdi.

Kerimoğlu’nun ise, “Bana bir öyle, bir böyle söylüyorsun, ben artık yoruldum” sözleri, milyonluk pazarlıkların aile içi tartışmalara kadar yansıdığını gözler önüne serdi.

"KOKAİN KULLANDIĞINI KONUŞUYORLAR"

Tapelerde en dikkat çekici diyaloglardan biri ise uyuşturucu iddiaları oldu.

Zeynep Kerimoğlu’nun, “Senin çok para harcadığını, kokain kullandığını, kadın-erkek ilişkilerini anlatıyorlar” sözleri üzerine Gökhan Böcek’in şu savunmayı yaptığı aktarıldı:

“Ne kokaini, ben hayatımda bir sefer içtim. Erkeklerin yanında da içmedim.”

YENİ EŞİNİN KOKAİN KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Böcek’in yeni eşi Zuhal Böcek’in yapılan testlerinden kıl örneğinde, sistematik olarak uyuşturucu/uyarıcı maddelerden kokain ve metaboliti benzoilekgonin saptandığı da görüldü.

BOŞANMA KRİZİ VE LÜKS KONUTLAR

Kayıtlarda tarafların lüks yaşam üzerinden yaptıkları konuşmalar da yer aldı. Kerimoğlu’nun deprem korkusu ve ev bulamama şikâyeti üzerine Böcek’in, “Le Meridyen otel var ya boğaz manzaralı. Oradan sana 1+1 ev tutayım, 6 ay peşin ödeyeyim” teklifinde bulunduğu belirlendi.

Boşanma tartışmasında ise Gökhan Böcek’in, “Boşanmayalım, sadece boşanmışız gibi paylaşım yapalım” şeklindeki sözleri kayıtlara geçti.

Soruşturma dosyasına giren bu ses kayıtları; Milyon dolarlık villa ve daire pazarlıkları, lüks yaşam teklifleri, boşanma ve mal paylaşımı krizleri yanında, en dikkat çekici olarak kokain kullanımı ve kadın ilişkileri iddialarını da gün yüzüne çıkardı.