Bodrum'da yılbaşı heyecanı: İlçeye son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, yılbaşı tatilini fırsat bilerek tatil noktalarına akın etti.

BODRUM'A 24 SAATTE 10 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a, yeni yıl nedeniyle son 24 saatte 10 binden fazla araç giriş yaptı.

DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILDI

Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında, polis ve jandarma tarafından kente giriş yapan araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Narkotik ve bomba dedektör köpeklerinin desteğiyle araçlarda arama yapılırken, yeni yılın ilk saatlerine kadar polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta olmak üzere binden fazla kolluk personelinin görev yapacağı belirtildi.

OTELLERİN YARISI DOLDU

Kentte açık olan otellerde doluluk oranının ise yüzde 50'ler seviyesinde olduğu, otel fiyatlarının ise gecelik bin liradan başladığı belirtildi.