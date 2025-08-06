Bodrum'un susuzluk önlemi beli oldu: Deniz suyu arıtılacak

Kuraklık tüm Akdeniz havzasında etkisini artırıyor.

İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin turizm lokasyonları susuzluğun pençesinde.

Tatil cenneti Bodrum da onlardan biri.

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2026 yılı yatırım programı hazırlıkları kapsamında Bodrum Ticaret Odası’nda "Katılımcı Bütçe Toplantısı" düzenledi.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla’yı daha yaşanır, mutlu bir kent yapmak için harcanacak bütçenin oluşturulması için Katılımcı Bütçe toplantılarını kent konseyleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ile yani bu şehirde yaşayan hemşehrileri ile birlikte yapmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

"HİZMETLERİN ULAŞMASI KOLAY DEĞİL"

Başkan Aras; "Muğla Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’un yüzölçümünden iki buçuk kat büyük. 16 Milyon kişi Muğla’nın üçte biri büyüklüğünde bir şehirde yaşarken 1 Milyon kişi de İstanbul’un iki buçuk katı büyüklüğünde bir şehirde yaşıyor. Dağınık bir coğrafyaya sahip Muğla’da iki yerleşim yeri arası yaklaşık 400 kilometreyi buluyor. Yani hizmetlerin ulaşması gerçekten de kolay değil" dedi.

SUSUZLUĞA ÇÖZÜM: DENZİ SUYU ARITILACAK

Türkiye’de çıkarılan yasalarla belediye sayısının bin 300’lere düştüğünü, Fransa’da bu sayının 38 bin olduğunu söyleyen Başkan Aras merkezi yönetimi güçlendirmek için alınan bu kararların ilçe belediyelerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Başkan Aras ayrıca toplantıda Bodrum’a yapılan ve yapılacak projeleri de anlattı.

Bodrum’da İslamhaneleri ilave kanalizasyon, Dağdelen Çiftlik, Çömlekçi, Gölbaşı, Konacık, Gürece kanalizasyon, Yalıkavak AAT kapasite artışı, Güvercinlik hat projelendirme çalışmalarının planlandığını söyleyen Başkan Aras devam eden çalışmalarla da Bodrum altyapısının güçleneceğini belirtti.

Aras bunun yanı sıra "Turgutreis ve Ekinanbarı bölgelerinde de desalinasyon tesisi kurarak buralarda deniz suyunu içme suyuna çevireceklerini vurguladı.