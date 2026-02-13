Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere üniversitenin Güney Kampüsü'ne geldi.

"GENÇLİK SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Burada kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Erdoğan'a bazı öğrenciler, "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerden bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının üzerine karanfil bıraktı.

ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Aracından inerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından Erdoğan, öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte programın gerçekleştirildiği salona doğru yürüdü.

"LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALACAĞIZ AMA..."

Bu sırada bir öğrenci, Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada.

Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi.

"HİÇ TAKMA KAFANA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.