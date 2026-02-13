Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani ile telefonda görüştü.
- Liderler, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.
- Erdoğan, ticaret ve terörle mücadelede iş birliğini artırma vurgusu yaptı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.
AYRINTILAR GELİYOR...