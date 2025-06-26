Bolu’da cezaya rağmen trafiği tehlikeye atmaya devam etti

Bolu’da motosikletli bir sürücü, şehir içinde yaptığı tehlikeli sürüşleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Görüntülerde, sürücünün trafikte hızla ilerleyerek araçlar arasında makas attığı görüldü.
TRAFİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Paylaşımların ardından harekete geçen trafik ekipleri, sürücüyü tespit ederek hakkında cezai işlem uyguladı.
Ancak sürücü, aldığı cezaya rağmen trafikte benzer tehlikeli hareketlerine devam etti.
YENİ GÖRÜNTÜLERİ YİNE PAYLAŞTI
Sürücü, ceza yediği halde araçların arasında riskli şekilde ilerlediği yeni görüntüleri yine sosyal medya hesaplarında paylaşarak kamuoyunun tepkisini çekti.
Görüntülerde sürücünün, polisin müdahalesine rağmen trafikte aynı ihlalleri sürdürdüğü açıkça görüldü.
Yetkililer, sürücü hakkında daha kapsamlı bir inceleme başlatıldı.