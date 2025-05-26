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İHA

Bolu’nun merkez ilçesinde zincirleme trafik kazası yaşandı.

İstanbul yönüne ilerleyen otomobilin sürücüsü Cevdet Ö., aynı yönde giden Mehmet O. yönetimindeki otomobile ve Yusuf T.’nin kullandığı ticari araca çarptı.

ARAÇTA BULNAN YOLCU YARALANDI

Çarpışma sonucu ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza sonrası karayolunun İstanbul istikameti kontrollü olarak trafiğe açılırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.