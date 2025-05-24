Borsada manipülasyon soruşturması: 3 kişi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda bazı sermaye piyasası araçlarının hisselerinde manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de belirlenen ve aralarında Ünsal Ban’ın da yer aldığı 7 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

3 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ünsal Ban 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan diğer iki şüpheli Ünal Ban ve Ahmet Karakaş'ın ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.