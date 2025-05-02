Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme

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Borsa İstanbul’daki şüpheli işlemlerle ilgili geçtiğimiz aylarda düğmeye basıldı.

BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, soruşturma başlatılmıştı.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 15 şüpheliden 13'ü yakalanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Son dakika gelişmesinde, borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'DA MANİPÜLATİF FİYAT HAREKETLERİNE İLİŞKİN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında daha önce de gözaltılar yapmıştı.

Farklı illerde düzenlenen gözaltı operasyonları, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmişti.

Şubat ayında Borsa İstanbul'da görünen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Şubat'ta soruşturma başlatmış ve martta 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ise tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı duyurulmuştu.



