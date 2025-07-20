Bu illerde otomobilden çok motosiklet var! İşte, trafikte otomobilden çok motosiklet olan o iller…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye’de en çok motosiklet kullanımı olan ille listelendi.

TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz ay trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 16 milyon 739 bin 977 olarak güncellendi.

Söz konusu verilere göre, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları minibüste 530 bin 984, otobüste 214 bin 848, kamyonette 4 milyon 803 bin 129, kamyonda 1 milyon 17 bin 883, motosiklette 6 milyon 659 bin 418, özel amaçlı araçta 106 bin 317, traktörde 2 milyon 293 bin 990 olmak üzere toplam 32 milyon 366 bin 546 olarak belirlendi.

Veriler motosiklet sayıları açısından incelendiğinde, il bazında en fazla motosiklet kullanımı olan yerler şaşkına çevirdi.

BU İLLERDE HERKES MOTOSİKLET KULLANIYOR

1- İstanbul – 851 382 motosiklet

2- Antalya – 514 838 motosiklet

3- İzmir – 490 068 motosiklet

4- Manisa – 296 990 motosiklet

5- Muğla – 284 696 motosiklet

6- Hatay – 253 615 motosiklet

7- Mersin – 238 144 motosiklet

8- Adana – 235 277 motosiklet

9- Aydın – 224 237 motosiklet

10- Bursa – 211 873 motosiklet