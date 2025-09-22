Bu plaka sahipli araçlar dikkat! Belediye harekete geçti: 30 gün süre verildi

Balıkesir’de taksi ve servis plakası sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Uzun süredir araçlarını trafikten çeken ve bu nedenle kullanım haklarını kaybeden plaka sahipleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Toplu ulaşımın düzeni ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kritik bir adım atan belediye, söz konusu plaka sahiplerine resmi bir çağrı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, altı aydan uzun süre trafikten çekilen servis ve taksi plakalarının kullanım haklarını kaybettiği vurgulanarak, bu durumda olan kişilerin 30 gün içinde başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Başvuruların, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na yapılacağı duyuruldu. Böylece hem kentte ulaşımda düzenin korunması hem de plaka sahiplerinin mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

S VE T PLAKALI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde gerçekleşen faaliyetlerden servis “S” plaka ve ticari taksi “T” plakası arz/talebinin ölçülmesi ve mezkur plakalarla ilgili durum tespitlerinin yapılması amacıyla başvuru işlemlerinin kısa sürede tamamlanması gerektiği konusunda plaka sahiplerini uyardı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “UKOME'nin 2025-224 sayılı kararıyla plaka sahiplerinin durumlarını tespit etmek, arz-talep dengesini ölçmek ve ilgili yönetmelik maddelerini değerlendirmek amacıyla bir başvuru süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda, resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren plaka sahiplerinin 30 gün içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'mıza başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere plaka sahipleri daire başkanlığımızdan ulaşabilecektir.” ifadelerine yer verildi.