Buca'da çöp sorunu artarak devam ediyor

İzmir'de çöp sorunu daha uzun süre gündemi meşgul edecek gibi duruyor.

Buca Belediyesi'nde işçilerin grevi günlerdir sürerken, toplanmayan çöpler ise vatandaşları isyan ettirmeye başladı.

Sokaklarda çöp yığınları artarken, kötü koku ise mahalleleri sarmış durumda...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Buca'daki çöp sorununa çare bulunmasını isteyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya başladı.

Sokaklarda biriken çöpleri tek tek çeken ve sosyal medyaya atan Buca'da yaşayanlar, "Güzelim İzmir ne hale geldi" dedi.

"BİR HAFTADIR ÇÖP TOPLANMIYOR"

Vatandaşlardan bazıları da, "Güzelim İzmir’i ne hale getirdiniz. Bir haftadır çöp toplanmıyor çünkü Buca Belediyesi grevde. Grev hakkı kutsal, eyvallah…

Ama çöpler sokakta çürürken öğrenciler lağım faresiyle yan yana eğitim alıyorsa ortada “hak” değil, düzensizlik vardır. Sosyal düzeni çöpe attınız!" dedi.

Bir vatandaş ise "Bu kadar reklama gerek yok! Çalışıyoruz diye paylaşıyorsunuz çöpler her yerde! Buca halkı pislikten, böcekten ve hastalıktan başka bir şey bekliyor! Buyurun Buca İZBAN yolundaki birkaç çöp konteyneri !!! Gerçek işlerin parasını verin!" dedi.