Buca'da çöpler sokakları kaplamaya başladı

İzmir'in kronik haline gelen çöpler, 2026 yılında da devam edecek gibi duruyor.

İzmir Buca'da da her ay düzenli grev ve çöp sorunu var.

BUCALI İŞÇİLER GREVE BAŞLADI

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle eyleme başladı.

Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar, Buca Belediyesi önünde toplanarak greve başladı.

İşçiler greve başlayınca, Buca'nın sokaklarında da çöpler de artmaya başladı.

BELEDİYE BAŞKANI TATİLDE

İşçiler yaklaşık 1 senedir maaşlarını düzgün alamadıklarını belirterek greve başlarken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda tatilde olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR

Duman’ın 4 günlük yıllık izin alarak Phuket Adası'na tatile gitmesi, vatandaşları kızdırdı.

Grev nedeniyle temizlik hizmetlerinin aksamasıyla Buca’nın birçok noktasında çöp dağları oluşurken vatandaşlar, yaşanan manzarayı sert sözlerle eleştirdi.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE

İlçe genelinde biriken çöpler, hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığı endişelerine yol açtı. Özellikle işçi eylemlerinin devam ettiği günlerde ilçenin adeta çöplere teslim olması, vatandaşları bıktırdı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Buca sahipsiz mi? Çöp dağlarının arasında yaşamaya zorlanıyoruz. Böyle bir dönemde tatile gitmek, Buca halkına açık bir saygısızlıktır. Kendisi tatil yaparken, biz çöp dağları içinde yeni yıla girmeyi bekliyoruz."

"Müşteri gelmiyor, koku var, görüntü rezalet. Krizi çözmesi gereken kişi ilçede yok. Tatil fotoğrafları sosyal medyada dolanıyor. Bu saatten sonra oy falan yok."

“İşçi grevdeyken tatil olmaz”, “Buca çöpte, başkan keyifte” ve “Bu manzarayı hak etmiyoruz.” dedi.