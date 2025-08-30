Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos 2025 mesai saatleri (Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Trendyol)

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olması nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi kargo şirketlerinde de değişikliklere yol açıyor.

Resmi tatil dolayısıyla “30 Ağustos’ta kargolar açık mı, çalışıyor mu?” sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Gönderisi olan veya kargo bekleyenler, başta PTT, Yurtiçi, MNG, Aras ve Trendyol Express olmak üzere kargo firmalarının çalışma saatlerini merak ediyor.

Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

KARGOLAR AÇIK MI 30 AĞUSTOS 2025

Kargo şirketleri, normal mesai günlerinde cumartesileri de yarım gün çalışıyor.

Bu sene cumartesiye denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için kargolar kapalı olacak Bu nedenle kargo almak ya da teslim etmek isteyen kişiler 1 Eylül Pazartesi gününü bekleyecek.