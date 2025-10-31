BUGÜN SON: Ehliyet yenileme süresi bitti mi, uzatıldı mı 2025? İşte cezası...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona erecek.

Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

1 Kasım'dan itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Ehliyet yenileme için süre 3 kere uzatılmış; İçişleri Bakanlığı bir kez daha süre verilmeyeceğini açıklamıştı.

İşleme yetişemeyenler, "ehliyet yenileme süresi bitti mi," "ehliyet yenileme uzatıldı mı" gibi başlıkları gündeme taşıdı.

Peki; ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? İşte, alınan son karar...

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI 2025

Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

Eski tip ehliyet belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar 15 lira ödenmesi gerekecek. 1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme işlemi 7 bin 438 lira olacak.

Herhangi bir süre uzatma açıklaması da bulunmuyor.