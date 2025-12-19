Bülent Arınç’tan Leyla Zana’ya yönelik tezahüratlara tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa’nın Soma ilçesinde 16 Aralık 2025 tarihinde Somaspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın son bölümünde, Bursaspor tribünlerinde bulunan bir grup taraftar, Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü sloganlar attı.

Küfürlü tezahüratlara tepki gösteren isimlerden biri de eski TBMM Başkanı Bülent Arınç oldu.

"YAŞANILANLAR TESADÜF DEĞİL"

Türkiye’de son dönemde yürütülen siyasi diyalog ve kardeşlik zeminine dikkat çeken Arınç, bu olayların arka planında "millî dayanışma ve demokrasi" süreçlerinden rahatsız olan kesimlerin bulunduğunu söyledi.

Paylaşımında olayların tesadüf olmadığını ve altında planlı bir yapının olduğunu söyleyen Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"LANETLİYORUM"

"Son günlerde Soma’da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun ve ardından da Ankaragücü taraftarlarından bir grubun ağza alınmayacak ifadeler kullanarak Sayın Zana’yı hedef aldığı görüntüleri, bu ‘tezahüratı’ yapanlar adına utanarak izledim. Kadın bir siyasetçiye karşı takınılan bu tavrı en üst perdeden lanetliyorum.

"BİRİLERİ SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTİYOR"

Bugün adına millî dayanışma, kardeşlik ve demokrasi denilerek yürütülen süreç belli ki bazı kesimleri oldukça rahatsız etmekte ve yine belli ki birileri bu süreci sabote etmek istiyor.

Çünkü Manisa’da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun bu şekilde ifadeler kullanılmasının ardında organize bir art niyet aramamak biraz safdillik olacaktır.

"GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

Bu konuda Adalet Bakanlığımız üzerine düşeni yapmalı, sorumluları ve bu çirkin tezahüratları sosyal medyada yayanları tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamalıdır.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da bu gibi fiiller tanımlanmış ve suç olarak nitelendirilmiştir.

"OKUDUM VE ÜZÜLDÜM"

Bu kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu da düzenleyici kurum olarak gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamalı ve sürecin takipçisi olmalıdır. Konu hakkında Bursaspor Başkanının da bir açıklaması olmuş; okudum ve maalesef üzüldüm.

Onlardan beklenen çok daha net bir şekilde böyle bir eylemin karşısında durmak ve buna benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktır."