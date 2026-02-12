Bülent Arınç'tan TBMM'deki gerginliğe tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi dün, yumruklu kavgaya sahne oldu.

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Düzenlenen tören ile görevlerini devralan bakanlar, yemin etmek için dün öğle saatlerinde TBMM'ye geldi.

Ancak TBMM'de bakanların gelişiyle ortalık karıştı.

TÖREN ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu tartışma çıktı.

AK Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

TBMM'de yaşananları değerlendiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Grubu'na tepki gösterdi.

"ASLA TASVİP ETMİYORUM"

Bülent Arınç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında Meclis'te yaşanan gerginliğe ilişkin, "Yaşananları büyük bir üzüntüyle izledim. CHP grubunun bu davranışlarını asla tasvip etmiyorum.

Fiili saldırı ve kürsü işgali hiçbir zaman onaylanacak bir davranış değildir. CHP böyle bir tabloya sebep olmamalıydı." dedi.

Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamında şunları kaydetti:

"CHP BU TAVRINDAN VAZGEÇMELİ"

"Yaklaşık bir yıl önce yürütülen bazı soruşturmalar ile alakalı olarak bugün göreve başlayan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, açıkça hedef gösterilmişti.

O dönem konu hakkında görüşlerimi ifade etmiş ve görevi başındaki bir hukuk adamına karşı takınılan tavrın yanlış olduğunu beyan etmiştim.

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda yaşananlar bize gösteriyor ki maalesef CHP bu tavrından vazgeçmiş değildir. Kavgaya yol açabilecek düzeyde olan kürsü işgalini ve akabinde gelişen olayları üzüntüyle takip ettim.

"BİR İNSANIN ANT İÇMESİNE FİLLEN ENGEL OLUNMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

CHP, Adalet Bakanı ile alakalı çekincelerini veya eleştirilerini her ortamda yapabilir ancak Cumhurbaşkanımızın iradesi ile bakan olarak atanmış bir insanın ant içmesine fiilen engel olması düşünülemez.

Sayın Murat Emir’in konuşması ve itirazlarını dile getirmesiyle bu işin bitmesi gerekirdi ya da en fazla protesto etmek amacıyla genel kurulu terk edebilirlerdi.

"BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK"

Genel kurulu terk etmeden kürsü işgaline kalkışmaları ve sürecin kavga ile neticelenmesi sonucu pek çok milletvekilinin bundan zarar görecek şekilde yaralanmış olmasını, Meclisimiz adına büyük bir talihsizlik olarak nitelendiriyorum.

"CHP BÖYLE BİR TABLOYA SEBEP OLMAMALIYDI"

TBMM Başkanlığı ve 5 dönem milletvekilliği görevlerinde bulunmuş ve Meclis'in itibarını yükseltmeyi kendine görev edinmiş biri olarak, yaşananları büyük bir üzüntüyle izledim.

CHP grubunun bu davranışlarını asla tasvip etmiyorum. Fiili saldırı ve kürsü işgali hiçbir zaman onaylanacak bir davranış değildir. CHP böyle bir tabloya sebep olmamalıydı."