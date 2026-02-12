İbrahim Yumaklı: Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükseliş sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tohum sektörüne dair verilere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz." dedi.

"117 ÜLKEYE TOHUM İHRAÇ EDİYORUZ"

Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin sürdüğünü bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibarıyla, 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık, 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz."