Bulgar sınırında Türk şoförün kullandığı tırdan 394 bin 320 euro çıktı Kapıkule sınır kapısının karşısındaki Bulgaristan sınır kapısında 15 milyon Türk Lirası değerinde 394 bin 320 tutarında beyan edilmemiş sterlin para yakalandı. Türk şoförün kullandığı tırda zulananan paralara el konuldu.

İHA

Havale komisyonu gözünde büyüyen gurbetçiler servet kaptırmaya doymadı.

Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar, her yıl büyük bir özlemle tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Birikimlerini de beraberlerinde getirmek isteyen gurbetçiler, uluslararası havale yapmak yerine, komisyon ödememek için nakit paralarını araçlara zulalıyor.

Avrupa sınırlarında ise nakit beyanı yapılmayan 10 bin euronun üzerindeki paralara el konuluyor.

Bu durum sadece gurbetçilerin başına gelen bir durum değil. Aynı zamanda sınırdan kara para geçişleri de bu yöntemle yapılıyor.

Geçmiş örneklere benzer bir vaka bu kez Türk tır şoförünün başına geldi.

394 bin 320 sterlin yakalandı

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşı kısmında Bulgaristan'a ait Kapitan Andrevo polis karakolunun gümrük memurları tarafından, 15 milyon Türk Lirası değerinde 394 bin 320 tutarında beyan edilmemiş sterlin para yakalandı.

Almanya'dan Avusturya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden Türk plakalı tır, kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşının kullandığı araçta yapılan detaylı gümrük incelemesinde, tırın dolaplarında İngiliz sterlini banknotları bulundu.

Zincirleri gizlemek için kullanmış

Banknotların bir kısmı kauçuk bir iç tabanın altına, diğer kısmı ise kilolarca bulunan demir zincirlerin altına gizlenmişti. Toplam 394 bin 320 İngiliz sterlininin beyan edilmediği tespit edildi. Yakalanan paralarla ilgili olarak Haskovo-Bölge Dairesi tarafından Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)