Burak Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Ankara'da sürpriz görüşme...

Son dönemde başta siyaset camiasından olmak üzere birçok önemli ismi ağırlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu defa sürpriz kabulle gündeme geldi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktörü Burak Yılmaz, Bahçeli'yi ziyaret etti.

"NAZİK KABULLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için teşekkür ederiz." dedi.

Ziyarette MHP Lideri'ne Gaziantep'in plaka kodu olarak 27 numaranın ve ismi yazılı forma hediye edildi.

TÜRK FUTBOLUNUN SON DURUMU ELE ALINDI

Görüşmede, kulübün yürüttüğü çalışmalar, Türk futbolunun güncel durumu ve sporun toplumsal hayattaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Bahçeli'ye kulübe ve spora verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeli ziyaretlerinden dolayı heyet teşekkür ederek Gaziantep Futbol Kulübü'ne başarı dileklerini iletti.