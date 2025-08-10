Burhanettin Duran: 10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'teki seçimle başladığı cumhurbaşkanlığı görevinde 11 yılı tamamladı.

Erdoğan, 2014'teki seçimlerde aynı zamanda halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN 10 AĞUSTOS PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, demokrasi tarihinin dönüm noktasının yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Duran, mesajında o tarihte Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinin atıldığını söyledi.

"TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA"

Duran'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı.



Milletimizin sarsılmaz iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu.



Bu tarihî gün, millî iradenin sandıkta tecellisinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.



O gün, milletimiz kendi geleceğini doğrudan belirleme gücünü, önemli bir demokrasi mesajı olarak tüm dünyaya ilan etti.