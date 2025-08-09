Burhanettin Duran: Ermenistan teşviklere rağmen barıştan yana tavır göstermiştir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

Trump ile Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından aynı masada yan yana oturarak ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.

Üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında 'barış için yol haritası' olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Duran, konuya ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz.



Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır.

"ERMENİSTAN TEŞVİKLERE RAĞMEN BARIŞTAN YANA OLDU"