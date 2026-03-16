Burhanettin Duran: Her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz

Orta Doğu’da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze’de yürüttüğü saldırıların ardından bölgedeki askeri operasyonlarını genişletirken, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılar da gündemdeki yerini koruyor.

İSRAİL LÜBNAN'DA KARA HAREKATINA BAŞLADI

İsrail’in 2 Mart itibarıyla Lübnan’a yönelik saldırılarını genişlettiği ve operasyonların Yahudiler için kutsal kabul edilen Şavuot Bayramı’na kadar devam edebileceği iddia ediliyor.

İsrail askeri kaynaklarından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara harekatı başlattı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından 2 Mart’ta yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edildiği ve bu nedenle ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği bildirilmişti.

"HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDAYIZ"

Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi.

Duran, İsrail’in bölgedeki adımlarının gerilimi artırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İsrail Gazze’deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa’da ibadeti engelleme girişimi kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir.

Duran, İsrail’in Lübnan’a yönelik kara harekatının da bölgedeki tansiyonu yükselttiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtı bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükûmetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma ve zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma riski taşımaktadır.

Duran açıklamasında ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve barışın sağlanması için İsrail’e karşı kararlı bir tutum alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin tutumuna da değinen Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kutsal mekanlara, Lübnan’ın egemenliğine ve bölgesel istikrara yönelik saldırılara karşı durmaya devam edeceğini belirtti.