Burhanettin Duran, NEXT Sosyal'e katıldı Türkiye'nin sosyal medya platformu NEXT Sosyal'e katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NEXT Sosyal, sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım." dedi.

Türkiye, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'i konuşuyor... Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen NEXT Sosyal Teknofest, yerli ve milli sosyal medya platformu olarak kullanıma sunulmasının ardından, her geçen gün kullanıcı sayısında artış yaşanıyor. CUMHURBAŞKANI İLETİŞİM BAŞKANI DA NEXT SOSYAL'DE Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'nin sosyal medya platformu NEXT Sosyal'e katıldığını duyurdu. "NEXT SOSYAL, YENİ KULLANICILARIN ENERJİSİ İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR" Duran, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasının hızla yükselen yeni değeri NEXT Sosyal, başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanından yeni kullanıcıların enerjisi ile büyümeye devam ediyor. NEXT Sosyal, sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım. "BAĞIMSIZ VE ÖZGÜN PLATFORM" VURGUSU Geleceği inşa ederken, bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Gündem Haberleri İzmir'de planlı ve dönüşümlü su kesintisi: 11 ilçe etkilenecek

