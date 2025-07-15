Burhanettin Duran'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara açarken, aynı zamanda Türk ulusunun birlik ve direniş ruhunu tüm dünyaya haykırdığı unutulmaz bir dönüm noktası oldu.

Karanlık bir gecede başlayan hain darbe girişimi, Türk milletinin cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisiyle aydınlığa dönüştü.

"15 TEMMUZ, HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN BERTARAF EDİLDİĞİ BİR DİRENİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Burhanettin Duran, "15 Temmuz, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hain FETÖ darbe girişiminin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, aziz milletimizin dirayeti ve cesareti ile bertaraf edildiği destansı bir direnişin adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, GAZİLERİMİZİ MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Duran, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi:

Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sokaklara çıkan milyonlar, imanla yoğrulmuş bir milletin neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Büyük bir kahramanlıkla canlarını hiçe sayan şehitlerimize ve gazilerimize vefa ve minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz.



Ancak ülkemiz ve milletimiz için görselerdi gurur duyacakları tarihi atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

"ONLAR GÖRSELERDİ, ÇOK AMA ÇOK GURUR DUYARLARDI"

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti meydanlara daveti ve 15 Temmuz darbe girişiminin engelleniş anından kesitlerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Videoda, şehitlere hitaben şunlar kaydedildi: