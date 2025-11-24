Burhanettin Duran'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

24 Kasım Öğretmenler Günü, coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Öğrenciler, öğretmenlerine sevgilerini sunuyor, teşekkürlerini iletiyor.

"HER BAŞARIDA, ŞÜKRANLA YAD ETTİĞİMİZ BİR ÖĞRETMENİN İZİ VARDIR"

Bu özel günü unutmayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Mesajında, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Burhanettin Duran, şu sözleri kullandı:

"Ömrünü çocuklarımızın gelişimine adayan, onların kalbine hem bilgiyi hem de karakteri işleyen öğretmenlerimiz; ülkemizin istikbaline yön veren en kıymetli rehberlerimizdir. Biliyoruz ki her başarıda, bugün minnetle ve şükranla yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır.

Emekle, sabırla ve sevgiyle yeni nesillere istikamet kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor; esenlikler diliyorum. Bu vesileyle şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum."