Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin yapmadığı dezenformasyon kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde katıldı.

Bir yanda hüznün yaşandığı törende, bir yanda da yeniden dirilişin coşkusu vardı.

Tarihin en büyük felaketlerinden birini 3 yılda geride bırakan Türkiye'nin seferberliğine gölge düşürmek isteyen muhalefetin tavrı, kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.

Deprem anından itibaren atılan iftiralara, yapılan dezenformasyonlara her zamanki gibi eserlerle cevap veren Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"YAPILAN TÜM YATIRIMLARA ÇAMUR ATTILAR"

"Türkiyemizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler, bu depremden siyasi rant devşirmenin hesaplarını yapıyorlardı.

Ne kadar yatırım varsa hepsine çamur atmaya çalışan hazımsızlar, depremzedeleri istismar etmeye çalıştılar.

Çıktılar; hep bir ağızdan devlet vatandaşını yalnız bıraktılar dediler.

"BU EVLERİ YAPAMAZ DEDİLER"

Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Yardımlar oy rengine göre yapılıyor dediler, bunlar bu evleri bitiremez dediler.

"İŞTE O EVLER BURADA"

İşte evler burada. Kardeşlerim bunların bitmez dediği evler burada.

Ne bir işin ucundan tuttular ne de ellerini bir taşın altına koydular. Maalesef böyle bir mesele bile ne yazık ki bunların gündemine gelmedi.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI"

Burada da partizanca davrandılar. Sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesleri kursaklarında kaldı."

Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri, kalabalıktan büyük alkış aldı.