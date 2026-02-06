Devlet Bahçeli'den CHP'ye: İmkanları olsa kümes dahi yapamayacak olanlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın felaketi, Türkiye'nin en büyük acısı olarak tarihe geçti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli felaketin üzerinden 3 yıl geçti.

Bugün ise bir yanda acı bir yanda da yeniden ayağa kalkışın gururu yaşanıyor.

Bu kapsamda Osmaniye'de anma programı düzenleniyor.

Programa katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, katılımcılara hitap etti.

"ELLERİNDE İMKAN OLSA KÜMES BİLE YAPAMAYACAK OLANLAR"

Deprem sürecinden sonra yaşanan seferberlik dönemine dikkat çeken Bahçeli, bu seferberliği görmezden gelen muhalefete yüklendi.

Bahçeli, teslim edilen 455 bin konutun altını çizerken, "Biz Sıratı Müstakim üzerine mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Yapamaz dedikleri her şey yapılmıştır.

Ne söylerlerse boşunadır. 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş, mal sahibi vatandaşlarımız yuvalarına kavuşmuştur.

Ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacaklar nasıl yok sayacaklar. Onların hayali bizim gerçeğimizdir. Başarının limitini inancımızın seviyesiyle bir ya da aynı görüyoruz. İşte Osmaniye her şeyin şahididir." dedi.

"BABA OCAĞINDA BULUNMAKTAN MEMNUNUM"

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Köyünde, bahçesinde, tarlasında evinde iş yerlerin de hayat mücadelesi verenleri hasretle bağrıma basıyorum.



Türkiye'nin Gücüne Bak temasıyla düzenlenen bu anma toplantısında baba ocağında bulunmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu bilmenizi istiyorum.



Tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile 9 saat sonra yine aynı ilimizin Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümünde devlet ve millet dayanışmasının sonuçlarını görüyoruz.

"TÜRK MİLLETİ YIKIMA UĞRAMAZ"