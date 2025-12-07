Burhanettin Duran'dan 'görüşme' iddialarına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları ortaya atıldı.

Söz konusu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan açıklama geldi.

Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilen bu görüşme iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

DEZENFORMASYONA KARŞI DUYARLI OLMA ÇAĞRISI

Erdoğan’ın gündeminde böyle bir temas ya da planlamanın bulunmadığını belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik herhangi bir girişim veya planlama yoktur. Bilinçli ya da bilinçsiz biçimde dolaşıma sokulan bu mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin yürüttüğü güvenlik politikalarını hedef almaktadır.

Duran, Cumhurbaşkanı’nın temaslarına ilişkin bilgilendirmenin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile yetkili kurum temsilcileri tarafından yapılabileceğini belirterek, kamuoyunu sosyal medyada yayılan dezenformasyonlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.