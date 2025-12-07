Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Abdulkadir Uraloğlu tarafından karşılandı

- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'ye resmi bir ziyaret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine geldi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orban'ı İstanbul Havalimanı'nda karşıladı ve ziyaretin stratejik ortaklığı güçlendireceğini belirtti.
- Orban, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak ve önemli diplomatik görüşmeler gerçekleştirecek.
Türkiye'de kritik zirve...
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
İki lider arasında gerçekleşecek diplomasi görüşmeleri bekleniyor.
TÜRKİYE'YE GELDİ
Orban bu kapsamda Türkiye'ye iniş yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.
"İMZALANACAK ANLAŞMALARIN BÖLGEMİZE KATKI SAĞLAMASINI DİLİYORUZ"
Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz.