Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Abdulkadir Uraloğlu tarafından karşılandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.