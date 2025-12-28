Ömer Çelik: CHP dezenformasyon üretme merkezi gibi hareket ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) F-16’larla düşürüldüğünü duyurmuştu.

15-20 Aralık arasında Türkiye’de üç İHA düşürüldü.

Bir internet sitesine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’ya gelen İHA hakkında iki saat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talimat gelmediğini iddia etti.

"ERDOĞAN'DAN İKİ SAAT BOYUNCA TALİMAT GELMİYOR"

Özel, röportajında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler.



Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı.

AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Özel'in iddialarına AK Parti cephesinden çok sert bir tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"CHP GENEL MERKEZİ, DEZENFORMASYON ÜRETME MERKEZİ GİBİ HAREKET EDİYOR"

CHP'nin yalan üretme siyasetini sürdürdüğünü söyleyen Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor.



Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor.



Sonunda ise CHP Genel başkanı ile “yalan siyaseti” arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.

"KÖTÜ BİR SİYASET SİCİLİNİN SAYFALARI ÇOĞALMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası saygınlığına vurgu yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir.

Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır." ifadelerini kullandı.