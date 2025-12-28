Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük dönüşüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem...

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu kapasitesini artırmak amacıyla Terminal 1 Renovasyon Projesi hayata geçirilmişti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bilgilendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin ilk fazını, 29 Aralık Pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu.

ÇALIŞMALARA İLİŞKİN DETAYLAR

Bakan Uraloğlu, çalışmaların T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

11 AYDA 44,2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Bakan Uraloğlu, son yıllarda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda artan yolcu talebine dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, havalimanında 2024 yılında 41,4 milyondan fazla yolcuya hizmet sunulduğunu hatırlatarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı’mızda 2023’ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025’in aynı döneminde yolcu sayısı yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştı. Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktık. Yolcu talebinin artışını öngörerek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi’ni hayata geçirdik.

"TERMİNAL 1, ANA TERMİNAL BİNASI'NIN UYDU TERMİNALİ KONUMUNA GELDİ"

Bakan Uraloğlu, Terminal 1 Binası’nın 2009 yılına kadar Dış Hatlar Terminali olarak hizmet verdiğini hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, Terminal 1’in yenilenmesi kapsamında projeyi 3 faz halinde yürüttüklerini ve ilk fazın çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “İlk faz çalışmaları kapsamında, Ana Terminal Binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, Ana Terminal Binası’nın uydu terminali konumuna geldi.” açıklamasında bulundu.

"YOLCULARIN METRO-OTOBÜS-TERMİNAL GEÇİŞLERİ DAHA HIZLI VE KONFORLU HALE GETİRİLDİ"

Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen Bütüncül Otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanı ile 5 bin 229 araca çıkarıldığını kaydeden Uraloğlu, şöyle dedi:

Terminal 1 Otopark araç kapasitesi yapılan ilaveler ile birlikte 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcuların metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi.

"BU SALON, AYNI ANDA 10 UÇAĞA HİZMET VEREBİLECEK KAPASİTEDE"

Faz 1 ile açılışı yapılacak Uzak Uçak Bekleme Salonu’nun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede; 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare Duty Free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak.” şeklinde konuştu.

"HAVALİMANIMIZ HEM KAPASİTE HEM KONFOR AÇISINDAN BÜYÜK BİR İVME KAZANACAK"

Bakan Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3’te devam eden çalışmaların da tamamlanması ile birlikte Terminal 1'in, havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi de kazandıracağını söyledi. Uraloğlu, “Terminal 1 Renovasyon Projesi ile havalimanımız hem kapasite hem konfor açısından büyük bir ivme kazanacak.” ifadesini kullandı.