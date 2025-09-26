Abone ol: Google News

Burhanettin Duran'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Türk Dil Bayramı'na özel mesaj paylaşan Burhanettin Duran, "Türkçemiz; edebiyatımızın, kültürümüzün ve kimliğimizin özüdür" dedi.

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 15:09
26 Eylül, Türk Dil Bayramı...

"TÜRKÇEMİZ KİMLİĞİMİZİN ÖZÜDÜR"

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkçemiz; edebiyatımızın, kültürümüzün ve kimliğimizin özüdür. Geçmişten geleceğe uzanan en değerli mirasımız olan dilimizi korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun."

