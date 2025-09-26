Burhanettin Duran'dan Türk Dil Bayramı mesajı

26 Eylül, Türk Dil Bayramı...

Türk Bayramı için mesaj yayınlayan isimlerden birisi de İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜRKÇEMİZ KİMLİĞİMİZİN ÖZÜDÜR"

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkçemiz; edebiyatımızın, kültürümüzün ve kimliğimizin özüdür. Geçmişten geleceğe uzanan en değerli mirasımız olan dilimizi korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun."