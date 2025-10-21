Burhanettin Duran'dan "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı: Milyonlarca fidan toprakla buluşacak

2025 yılı yazında, birçok kentte orman yangılarıyla mücadele edilmiş ve alevler, ormanlara büyük çapta hasar vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağaçlandırma çalışması yapılarak ormanlara can suyu olması için 'Yeşil Vatan Seferberliği' başlatıldığını duyurdu.

"MİLYONLARCA FİDAN YİNE TOPRAKLA BULUŞACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir paylaşım geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşil Vatan Seferberliği'nin başladığını, Türkiye'nin yarınlarını koruduğunu belirtti.

"HER DİKİLEN FİDAN, DAHA YAŞANILABİLİR BİR TÜRKİYE'NİN TEMİNATI OLACAK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, geleceğe nefes olacak milyonlarca fidan yine toprakla buluşacak. Her dikilen fidan, çocuklarımız için daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacak.